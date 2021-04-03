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Смертность населения резко выросла в Свердловской области

3 апреля 2021, 11:49
Фото: Евгения Гаева
В начале года смертность населения по данным Росстата резко выросла в Свердловской области, а рождаемость снизилась. Умирает жителей региона почти в два раза больше, чем рождается.

Исходя из данных Росстата, естественная убыль населения в Свердловской области в феврале 2021 составила 2 132 человека. Это почти в два раза больше, чем в 2020 году (1 225). Скончались 5 132 жителя региона, что на 15% больше, чем за этот же период прошлого года.

При этом у 720 умерших жителей Свердловской области была подтверждена коронавирусная инфекция. В феврале появилось на свет 3020 свердловчан.

По сравнению с прошлым годом рождаемость снизилась на 7,2%.

Напомним, в этом году пройдет Всероссийская перепись населения. С 1 апреля она стартует в отдаленных и труднодоступных районах Среднего Урала.

Повторная перепись населения пройдет на отдаленных территориях Свердловской области
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#Смертность#Свердловская область#Рождаемость#Статистика#Общество
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