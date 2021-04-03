Смертность населения резко выросла в Свердловской области

Исходя из данных Росстата, естественная убыль населения в Свердловской области в феврале 2021 составила 2 132 человека. Это почти в два раза больше, чем в 2020 году (1 225). Скончались 5 132 жителя региона, что на 15% больше, чем за этот же период прошлого года.