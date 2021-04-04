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Поддельную одежду и алкоголь изъяли в торговых точках и кафе на Вагонке

4 апреля 2021, 07:01
Фото: 1mediainvest.ru
Полиция и общественные деятели проверили соблюдение правил торговли в кафе и продуктовых магазинах Вагонки в Нижнем Тагиле и изъяли поддельную одежду и алкоголь.

Проверка произведена правоохранителями и активистами проекта «Народный контроль». Проверен магазин «Продукты» на Ульяновской, 48. В этой точке продажи были закуплены товары табачной и алкогольной продукции, часть из них оказалась подделкой. Органами правопорядка изъято 662 пачки сигарет и 32 литра спиртосодержащей жидкости, сообщает «Народный контроль».

Также установлен факт реализации одежды и обуви с признаками контрафакта в магазине «СуперЦены» на улице Садовой, 6а. 243 единицы продукции обнаружено и изъято, в том числе сумки, рюкзаки, спортивные костюмы, кроссовки. На каждый товар составлены административные протоколы, проводится проверка.

Правила торговли проверены также в кафе «Восточная кухня» в ТЦ «Спутник», там выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований и отсутствие некоторых разрешительных документов.

#Нарушение#Контрафакт#Правила#Нижний Тагил#Общество
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