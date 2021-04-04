Поддельную одежду и алкоголь изъяли в торговых точках и кафе на Вагонке

Также установлен факт реализации одежды и обуви с признаками контрафакта в магазине «СуперЦены» на улице Садовой, 6а. 243 единицы продукции обнаружено и изъято, в том числе сумки, рюкзаки, спортивные костюмы, кроссовки. На каждый товар составлены административные протоколы, проводится проверка.