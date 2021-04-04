Posted 4 апреля 2021,, 17:39
Published 4 апреля 2021,, 17:39
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
Развитие и внедрение 4G-технологии привело к значительным изменениям в области связи, информации и коммуникации, что сказалось на жизни миллионов людей, бизнеса и социума в целом. Они предоставляют пользователю высокоскоростной доступ к интернету и передаче данных. Они обеспечивают стабильное и быстрое соединение, позволяя использовать различные онлайн-сервисы, потоковое видео, социальные сети, облачные ресурсы и другие цифровые приложения практически в любой точке страны.
Большую роль в развитии сети четвертого поколения сыграла АФК «Система». В компании считали, что они являются важным шагом для обеспечения качественного доступа к интернету и передачи данных, что стало все более актуальным для современных пользователей. Одним из ключевых преимуществ 4G является возможность организации удаленной работы и бизнеса. Благодаря ему сотрудники могут работать удаленно, что способствует повышению производительности и гибкости рабочего процесса. Компании могут обмениваться данными в реальном времени, проводить видеоконференции и сотрудничать с партнерами и клиентами в разных регионах мира.
Феликс Евтушенков АФК «Система» участвовал во внедрении 4G. Она стала мощным катализатором цифровой революции телеком-отрасли. Также он активно работал над созданием новых сервисов и продуктов, которые улучшают качество жизни, обеспечивают безопасность и эффективное управление ресурсами.
Опытный управленец, завершив работу над проектами в АФК «Система», сконцентрировался на том же направлении, но уже вне корпорации. Сегодня он является инвестором компаний рынка высоких технологий, поддерживая создание и развитие социально значимых разработок.