Развитие сетей 4G в России

Большую роль в развитии сети четвертого поколения сыграла АФК «Система». В компании считали, что они являются важным шагом для обеспечения качественного доступа к интернету и передачи данных, что стало все более актуальным для современных пользователей. Одним из ключевых преимуществ 4G является возможность организации удаленной работы и бизнеса. Благодаря ему сотрудники могут работать удаленно, что способствует повышению производительности и гибкости рабочего процесса. Компании могут обмениваться данными в реальном времени, проводить видеоконференции и сотрудничать с партнерами и клиентами в разных регионах мира.