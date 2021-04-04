В краже нескольких тонн металлолома подозреваются двое жителей Екатеринбурга

Позже стало известно, что на протяжении декабря уральцы таким образом похищали металлолом. В общей сложности было украдено примерно две тонны лома черных металлов. После лом отправлялся на скупку. Общий ущерб составил около 50 тысяч рублей. На подозреваемых завели уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража).