В укрывательстве преступников обвинил местный житель полицию Екатеринбурга

Инцидент произошел в мае 2019 года. 24-летнего Дмитрия Бергмана избили и ограбили в уральской столице. Мужчина опознал нападавших, однако сотрудники правоохранительных органов не заняли его сторону. Дмитрий показал тех, кто избил его и отнял имущество, но сначала в возбуждении уголовного дела отказывали, а потом стали расформировывать дело, сообщает Е1. По словам мужчины, дознаватель в течение нескольких месяц не выходит на связь и скрывается от него.