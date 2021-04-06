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Posted 6 апреля 2021, 14:42

Published 6 апреля 2021, 14:42

Modified 29 ноября, 17:45

Updated 29 ноября, 17:45

Уралец хотел отправить контрабанду военной техники в Армению и попался таможенникам

6 апреля 2021, 14:42
Житель Свердловской области захотел отправить контрабанду военной техники в Армению, но его попытку пресекли сотрудники таможни, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Для отправки мужчина решил использовать курьерскую службу. Он подделал доверенность на экспорт и предоставил ее в транспортно-логистическую компанию. Уралец планировал отправить «37 стабилизаторов частоты 8Л026П и 30 поляризованных реле РП-5 для блока управления танкового стабилизатора», но попытка не увенчалась успехом.

Отмечается, что изъятый товар принадлежит к номенклатуре главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ, поэтому он запрещен к свободной продаже.

В результате по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда). Свердловчанину грозит до семи лет колонии и штраф до одного миллиона рублей.

Напомним, в январе в Екатеринбурге сотрудники таможни обнаружили контрафактную парфюмерию, кальянный табак и акустические колонки. Ущерб составил 5,3 миллиона рублей

#Происшествия#Свердловская область#Колония#Задержание#Контрабанда
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