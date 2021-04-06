Уралец хотел отправить контрабанду военной техники в Армению и попался таможенникам

Posted 6 апреля 2021, 14:42
Published 6 апреля 2021, 14:42
Modified 29 ноября, 17:45
Updated 29 ноября, 17:45
Для отправки мужчина решил использовать курьерскую службу. Он подделал доверенность на экспорт и предоставил ее в транспортно-логистическую компанию. Уралец планировал отправить «37 стабилизаторов частоты 8Л026П и 30 поляризованных реле РП-5 для блока управления танкового стабилизатора», но попытка не увенчалась успехом.
Отмечается, что изъятый товар принадлежит к номенклатуре главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ, поэтому он запрещен к свободной продаже.
В результате по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда). Свердловчанину грозит до семи лет колонии и штраф до одного миллиона рублей.
Напомним, в январе в Екатеринбурге сотрудники таможни обнаружили контрафактную парфюмерию, кальянный табак и акустические колонки. Ущерб составил 5,3 миллиона рублей