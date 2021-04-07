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Posted 7 апреля 2021, 13:41

Published 7 апреля 2021, 13:41

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Многоквартирный аварийный дом на улице Малышева снесут в Нижнем Тагиле

7 апреля 2021, 13:41
Дом по улице Малышева в Нижнем Тагиле признан аварийным и подлежащим сносу.

Постановлением администрации Нижнего Тагила признан аварийным и подлежащим включению в реестр сноса, многоквартирный дом по адресу Малышева, дом номер восемь, сообщается на официальном сайте города.

В срок до 1 ноября 2027 года произойдет расселение жильцов в соответствии с действующим законодательством. Контроль за соблюдением постановления возлагается на Управление по учету и распределению жилья и замглаву администрации города Нижний Тагил В.А.Горячкина.

Напомним, порядок сноса домов в рамках реновации определен в Екатеринбурге.

#Общество#Нижний Тагил#Снос#Многоквартирные дома#Расселение
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