УФАС отклонило жалобу по закупке на строительство общежития в тагильской колонии

Posted 7 апреля 2021, 14:36
Published 7 апреля 2021, 14:36
Modified 29 ноября, 17:45
Updated 29 ноября, 17:45
Решение размещено на сайте госзакупок 6 апреля 2021 года.
В документе указано, что комиссия из трех членов рассмотрела жалобу о том, что положение аукционной документации не соответствует требованиям закона о контрактной системе. Одна из компаний пожаловалась, что в аукционе по строительству общежития по смете нужно поставить оборудование, а это технологически и функционально не связано со строительными работами.
Комиссия исключила участие заявителя в данном электронном аукционе ввиду того, что положения документации не могут нарушить его права и законные интересы.
В результате, поставщиком было оставлено ООО «Сити Билдинг» из Екатеринбурга.
Напомним, ООО «Сити Билдинг» стало победителем конкурса на строительство общежития дома ребенка в колонии Нижнего Тагила. Компания снизила сумму контракта на 10 миллионов рублей, его сумма составила 157,8 миллиона рублей. Работы должны быть окончены до 30 сентября 2022 года.