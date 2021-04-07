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Posted 7 апреля 2021, 14:36

Published 7 апреля 2021, 14:36

Modified 29 ноября, 17:45

Updated 29 ноября, 17:45

УФАС отклонило жалобу по закупке на строительство общежития в тагильской колонии

7 апреля 2021, 14:36
УФАС признало жалобу по закупке на строительство общежития в ИК-6 необоснованно поданной и отклонило ее.

Решение размещено на сайте госзакупок 6 апреля 2021 года.

В документе указано, что комиссия из трех членов рассмотрела жалобу о том, что положение аукционной документации не соответствует требованиям закона о контрактной системе. Одна из компаний пожаловалась, что в аукционе по строительству общежития по смете нужно поставить оборудование, а это технологически и функционально не связано со строительными работами.

Комиссия исключила участие заявителя в данном электронном аукционе ввиду того, что положения документации не могут нарушить его права и законные интересы.

В результате, поставщиком было оставлено ООО «Сити Билдинг» из Екатеринбурга.

Напомним, ООО «Сити Билдинг» стало победителем конкурса на строительство общежития дома ребенка в колонии Нижнего Тагила. Компания снизила сумму контракта на 10 миллионов рублей, его сумма составила 157,8 миллиона рублей. Работы должны быть окончены до 30 сентября 2022 года.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Строительство#Общежитие#Колония#УФАС
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