tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 апреля 2021, 16:45

Published 8 апреля 2021, 16:45

Modified 29 ноября, 17:45

Updated 29 ноября, 17:45

С тонной нелицензированного алкоголя попался водитель ГАЗели в Новой Ляле

8 апреля 2021, 16:45
Мужчина, который подозревается в незаконном обороте алкоголя без маркировки, был задержан в Новое Ляле, сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по Свердловской области.

Водителя грузовой ГАЗели остановили на трассе «Екатеринбург-Серов», чтобы проверить документы. Как стало известно, транспорт был снят с регистрационного учета, номера также находились в розыске.

Во время досмотра грузовика инспекторы ДПС увидели, что водитель перевозил немаркированную алкогольную продукцию в количестве 1 230 литров. Алкоголь был расфасован в 0,5-литровые бутылки с этикетками трех видов водки.

Мужчина пытался объяснить полицейским, что занимается грузоперевозками и не знал о содержимом транспортного средства. Теперь ему грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы до трех лет.

Напомним, 2 апреля в Екатеринбурге полицейские обнаружили склад, в котором хранилось около 4 500 нелицензированных бутылок пива из Казахстана.

#Происшествия#Свердловская область#Алкоголь#Новая Ляля#Контрабанда
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика