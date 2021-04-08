tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 апреля 2021, 14:39

Published 8 апреля 2021, 14:39

Modified 29 ноября, 17:45

Updated 29 ноября, 17:45

Уральский ветеран ВОВ после вмешательства Куйвашева будет переселен в новую квартиру

8 апреля 2021, 14:39
95-летний ветеран Великой Отечественной войны из Новой Ляли после вмешательства в ситуацию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева переедет жить в новую квартиру, сообщили TagilCity.ru в департаменте информполитики региона.

8 апреля ветеран вместе с дочерью отправился смотреть трехкомнатную квартиру, которая была подобрана для него и находится в новостройке в центре города. Данный дом был сдан в эксплуатацию в конце 2020 года. Если пенсионер одобрит предложенный вариант, начнется процесс оформления жилья и переезда.

Дом, в котором на данный момент живет уралец, не попадает под критерии аварийного. Поэтому пока жильцов никто не расселяет. Отмечается, что мужчина — ветеран труда. В связи с этим он получает выплаты и льготы. Однако закон гласит, что федеральные деньги на покупку жилья могут получить только ветераны боевых действий.

Евгений Куйвашев поручил заняться решением проблемы вице-губернатору Сергею Бидонько.

К покупке квартиры были привлечены благотворительные средства. Ситуация будет и дальше находиться под контролем руководства региона,сообщили редакции в департаменте информполитики.

Напомним, администрация Новолялинского ГО не менее пяти раз предлагала ветерану благоустроенные квартиры в пятиэтажном Доме ветеранов. Но он отказывался от данного жилья и продолжал стоять в очереди на предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда.

Материалы по теме
Оставил 150 рублей на «молочишко»: грабитель избил ветерана ВОВ в Красноярском краеДегтярев: ветераны ВОВ получат повышенные в 10 раз выплаты
#Общество#Свердловская область#Квартира#Ветеран#Евгений Куйвашев#Новая Ляля
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика