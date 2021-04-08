Уральский ветеран ВОВ после вмешательства Куйвашева будет переселен в новую квартиру

Posted 8 апреля 2021, 14:39
Published 8 апреля 2021, 14:39
Modified 29 ноября, 17:45
Updated 29 ноября, 17:45
8 апреля ветеран вместе с дочерью отправился смотреть трехкомнатную квартиру, которая была подобрана для него и находится в новостройке в центре города. Данный дом был сдан в эксплуатацию в конце 2020 года. Если пенсионер одобрит предложенный вариант, начнется процесс оформления жилья и переезда.
Дом, в котором на данный момент живет уралец, не попадает под критерии аварийного. Поэтому пока жильцов никто не расселяет. Отмечается, что мужчина — ветеран труда. В связи с этим он получает выплаты и льготы. Однако закон гласит, что федеральные деньги на покупку жилья могут получить только ветераны боевых действий.
Евгений Куйвашев поручил заняться решением проблемы вице-губернатору Сергею Бидонько.
К покупке квартиры были привлечены благотворительные средства. Ситуация будет и дальше находиться под контролем руководства региона,сообщили редакции в департаменте информполитики.
Напомним, администрация Новолялинского ГО не менее пяти раз предлагала ветерану благоустроенные квартиры в пятиэтажном Доме ветеранов. Но он отказывался от данного жилья и продолжал стоять в очереди на предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда.