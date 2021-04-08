Уральский ветеран ВОВ после вмешательства Куйвашева будет переселен в новую квартиру

Дом, в котором на данный момент живет уралец, не попадает под критерии аварийного. Поэтому пока жильцов никто не расселяет. Отмечается, что мужчина — ветеран труда. В связи с этим он получает выплаты и льготы. Однако закон гласит, что федеральные деньги на покупку жилья могут получить только ветераны боевых действий.