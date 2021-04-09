7 млн выделено на замену электросетей в Первоуральске и его окрестностях

Posted 9 апреля 2021, 08:49
Published 9 апреля 2021, 08:49
Modified 29 ноября, 17:38
Updated 29 ноября, 17:38
Работу на трансформаторных подстанциях, замену воздушных линий, распределительных сетей, а также опор продолжат свердловские энергетики в Первоуральском городском округе.
В данный момент в Первоуральске реконструируют воздушную линию 6 кВ на улице Урицкого, а в поселке Прогресс — линию, питающую большую часть поселка.
Заменят 700 метров ЛЭП в Новоуткинске, 1 километр распределительных сетей в поселке Самстрой.
Мы продолжим модернизировать электросетевую инфраструктуру в районе Шайтанка. Будет реконструировано 2,9 километра воздушной линии электропередачи на улице 3 Интернационала,рассказал главный инженер городского филиала Максим Калегин.
На эти работы потратят свыше 4,6 миллиона рублей.
Работы на сетях в этом районе энергетики начали в прошлом году, на них было направлено 8,6 миллиона рублей, отметили в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго».
Энергетики пообещали, что после замены энергообъектов, качество и надежность электроснабжения значительно повысятся для трех тысяч жителей Первоуральского ГО .
Напомним, в ноябре 2020 года Нижнему Тагилу на модернизацию подстанций и замену линий электропередач выделили 74 миллиона рублей.