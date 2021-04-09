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Posted 9 апреля 2021, 08:49

Published 9 апреля 2021, 08:49

Modified 29 ноября, 17:38

Updated 29 ноября, 17:38

7 млн выделено на замену электросетей в Первоуральске и его окрестностях

9 апреля 2021, 08:49
Километры электросетей заменят в Первоуральске и окрестностях. На реконструкцию воздушных линий планируют потратить свыше 7 миллионов рублей.

Работу на трансформаторных подстанциях, замену воздушных линий, распределительных сетей, а также опор продолжат свердловские энергетики в Первоуральском городском округе.

В данный момент в Первоуральске реконструируют воздушную линию 6 кВ на улице Урицкого, а в поселке Прогресс — линию, питающую большую часть поселка.

Заменят 700 метров ЛЭП в Новоуткинске, 1 километр распределительных сетей в поселке Самстрой.

Мы продолжим модернизировать электросетевую инфраструктуру в районе Шайтанка. Будет реконструировано 2,9 километра воздушной линии электропередачи на улице 3 Интернационала,рассказал главный инженер городского филиала Максим Калегин.

На эти работы потратят свыше 4,6 миллиона рублей.

Работы на сетях в этом районе энергетики начали в прошлом году, на них было направлено 8,6 миллиона рублей, отметили в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго».

Энергетики пообещали, что после замены энергообъектов, качество и надежность электроснабжения значительно повысятся для трех тысяч жителей Первоуральского ГО .

Напомним, в ноябре 2020 года Нижнему Тагилу на модернизацию подстанций и замену линий электропередач выделили 74 миллиона рублей.

#Общество#Свердловская область#Первоуральский городской округ#Электросети
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