Дегтярев предложил изменения строительной сферы Хабаровского края

Как отмечает бывший первый вице-спикер Законодательной думы Хабаровского края Юрий Матвеев, в процессе экономического развития региона нужно учитывать его же потенциал и преимущества. Именно поэтому, по мнению эксперта, предложение Дегтярева по реализации проекта «Дом дальневосточника» станет востребованным и актуальным. Ведь в Хабаровском крае есть большие лесные участки, предназначенные для рубки и обладающие запасом местных стройматериалов.