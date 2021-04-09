На капитальный ремонт 8 многоквартирных домов Нижнего Тагила потратят свыше 106 млн

В данный момент ведутся работы на улице Гвардейская, 4, проспекте Строителей 10/15 и улице Учительская, 28. В Дзержинском районе капремонт идет в четырех домах. Это дома № 59 и № 71 на Ленинградском проспекте, до № 34 на улице Дзержинского, № 21 на проспекте Вагоностроителей. Кроме того, работы проводятся в доме № 58 на Вогульской на Вые.