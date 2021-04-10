«Внутри 14 кошек»: жилой дом загорелся на Юго-Западе в Екатеринбурге

Posted 10 апреля 2021, 15:39
Published 10 апреля 2021, 15:39
Modified 29 ноября, 17:45
Updated 29 ноября, 17:45
Инцидент произошел 10 апреля во второй половине дня. Огонь появился в пристрое, после чего ушел внутрь строения. Дым от пожара видно в центре города.
По словам свидетелей, пожарные уже прибыли на место возгорания. Хозяева выбрались из дома и сначала сели неподалеку на остановке.
Бабушка надышалась и двое молодых ребят. Они рассказали, что успели двух собак забрать. А внутри осталось 14 кошек. У девушки волосы обгорели немного,рассказали изданию Е1 очевидцы.
Потом пострадавших отвели в машину скорой медицинской помощи.
Также на место пожара приехали сотрудники газовой службы. Это связано с тем, что неподалеку от дома расположена газовая труба.
В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что в прошествии обошлось без пострадавших. Пристрой к жилому дому загорелся на площади 70 квадратных метров. Также есть угроза дальнейшего распространения огня. Тушением пожара занимаются две единицы техники и десять человек личного состава.
Напомним, 10 апреля в Асбесте из-за обрушения одной из стен при тушении дома погиб пожарный.