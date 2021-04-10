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Posted 10 апреля 2021, 15:39

Published 10 апреля 2021, 15:39

Modified 29 ноября, 17:45

Updated 29 ноября, 17:45

«Внутри 14 кошек»: жилой дом загорелся на Юго-Западе в Екатеринбурге

10 апреля 2021, 15:39
Жилой дом воспламенился в районе Автовокзала в Екатеринбурге. По словам свидетелей, внутри осталось 14 кошек.

Инцидент произошел 10 апреля во второй половине дня. Огонь появился в пристрое, после чего ушел внутрь строения. Дым от пожара видно в центре города.

По словам свидетелей, пожарные уже прибыли на место возгорания. Хозяева выбрались из дома и сначала сели неподалеку на остановке.

Бабушка надышалась и двое молодых ребят. Они рассказали, что успели двух собак забрать. А внутри осталось 14 кошек. У девушки волосы обгорели немного,рассказали изданию Е1 очевидцы.

Потом пострадавших отвели в машину скорой медицинской помощи.

Также на место пожара приехали сотрудники газовой службы. Это связано с тем, что неподалеку от дома расположена газовая труба.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что в прошествии обошлось без пострадавших. Пристрой к жилому дому загорелся на площади 70 квадратных метров. Также есть угроза дальнейшего распространения огня. Тушением пожара занимаются две единицы техники и десять человек личного состава.

Напомним, 10 апреля в Асбесте из-за обрушения одной из стен при тушении дома погиб пожарный.

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#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Животные#Кошки#Екатеринбург
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