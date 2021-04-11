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Posted 11 апреля 2021, 08:18

Published 11 апреля 2021, 08:18

Modified 29 ноября, 17:45

Updated 29 ноября, 17:45

«Уралвагонзавод» отказался раскрыть подробности увольнения защитника прав рабочих

11 апреля 2021, 08:18
Руководство «Уралвагонзавода» отказалось раскрыть подробности недавнего увольнения Александра Иванова, защитника прав рабочих на предприятии.

На предприятии причину сложившейся ситуации и подробности увольнения не комментируют.

С Александром Ивановым трудовые отношения прекращены в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации, сообщает пресс-служба «Уралвагонзавода» TagilCity.ru.

Напомним, руководство «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле уволило защитника прав рабочих Александра Иванова. Он намерен обжаловать решение в судебном порядке.

Мужчина работал сменным мастером в цеху на предприятии и много лет открыто говорил о проблемах на заводе, активно занимался защитой прав рабочих УВЗ. Приказ об увольнении он получил 9 апреля, не успев доработать смену. Причиной расторжения трудового договора указано неоднократное неисполнение трудовых обязанностей, сообщает Е1.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Увольнение#Работник#УВЗ#Защита прав
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