«Уралвагонзавод» отказался раскрыть подробности увольнения защитника прав рабочих

Posted 11 апреля 2021, 08:18
Published 11 апреля 2021, 08:18
Modified 29 ноября, 17:45
Updated 29 ноября, 17:45
На предприятии причину сложившейся ситуации и подробности увольнения не комментируют.
С Александром Ивановым трудовые отношения прекращены в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации, сообщает пресс-служба «Уралвагонзавода» TagilCity.ru.
Напомним, руководство «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле уволило защитника прав рабочих Александра Иванова. Он намерен обжаловать решение в судебном порядке.
Мужчина работал сменным мастером в цеху на предприятии и много лет открыто говорил о проблемах на заводе, активно занимался защитой прав рабочих УВЗ. Приказ об увольнении он получил 9 апреля, не успев доработать смену. Причиной расторжения трудового договора указано неоднократное неисполнение трудовых обязанностей, сообщает Е1.