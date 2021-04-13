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Posted 13 апреля 2021, 08:33

Published 13 апреля 2021, 08:33

Modified 29 ноября, 17:41

Updated 29 ноября, 17:41

В аптеках Екатеринбурга заявили об отсутствии самого популярного успокоительного

13 апреля 2021, 08:33
Одно из самых популярных успокоительных — феназепам пропало из аптек Екатеринбурга. Его не возможно купить не только офлайн, но и онлайн на сайтах фармаций.

Осенью 2020 года министерство здравоохранения отнесло феназепам к сильнодействующим препаратам и подлежащим предметно-количественному учету. Теперь для торговли феназепамом аптекам необходимо иметь специальную лицензию, которой, как пишут «Ведомости», нет у большинства фармаций (90%).

Изменения вступили в силу с 22 марта, и теперь в аптеках Екатеринбурга и области наблюдается дефицит феназипама.

О том, что в некоторых сетях, таких как «Радуга» и «Фармаленд», а также «Живика» препарата нет, изданию Znak подтвердили в аптеках.

Купить феназепам невозможно и онлайн на сайтах аптек.

При этом именно это успокоительное является самым популярным в России. За 2020 год жители страны купили больше 4,5 миллиона упаковок этого лекарства, подсчитали DSM Group.

Напомним, в середине января прошлого года из аптек Екатеринбурга исчез недорогой препарат для астматиков. Инсайдер рассказал, что его производство низкорентабельно.

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#Общество#Новости УрФО#Здоровье#Лекарства#Аптека#Екатеринбург
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