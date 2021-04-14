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Posted 14 апреля 2021, 09:04

Published 14 апреля 2021, 09:04

Modified 29 ноября, 17:45

Updated 29 ноября, 17:45

2 миллиона рублей потеряла жительница Екатеринбурга в надежде вернуть деньги из МММ

14 апреля 2021, 09:04
В результате действий мошенников 2 миллиона рублей потеряла пожилая жительница Екатеринбурга в надежде вернуть деньги из МММ, которые она вложила в компанию еще в 90-е годы.

Пенсионерка, лишившаяся крупной суммы денег, рассказала полицейским, что в период с 22 марта по 1 апреля ей по телефону звонили неизвестные. Они предлагали женщине получить якобы причитающиеся ей денежные средства за вклад, который еще в 90-е годы она внесла в финансовую пирамиду Мавроди. При этом неизвестные настаивали, что для получения причитающихся денег, женщине необходимо заплатить налог, рассказали Е1 в полиции Екатеринбурга.

Женщина сдалась под натиском аферистов и, сняв все сбережения, перевела их на указанный счет.

Затем, поддавшись на уловки мошенников, екатеринбурженка оформила несколько кредитов на общую сумму почти 2 миллиона рублей и перечислила их неизвестным.

В настоящее время следователи полиции разыскивают мошенников, по данному факту возбудили уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».

Напомним, в конце марта в подобную ситуацию попала 75-летняя жительница Екатеринбурга, которой телефонные мошенники пообещали вернуть деньги, когда-то вложенные в компанию Сергея Мавроди.

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#Политика#Общество#Новости УрФО#Полиция#Уголовное дело#Мошенничество#Екатеринбург
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