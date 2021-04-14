2 миллиона рублей потеряла жительница Екатеринбурга в надежде вернуть деньги из МММ

Пенсионерка, лишившаяся крупной суммы денег, рассказала полицейским, что в период с 22 марта по 1 апреля ей по телефону звонили неизвестные. Они предлагали женщине получить якобы причитающиеся ей денежные средства за вклад, который еще в 90-е годы она внесла в финансовую пирамиду Мавроди. При этом неизвестные настаивали, что для получения причитающихся денег, женщине необходимо заплатить налог, рассказали Е1 в полиции Екатеринбурга.