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Posted 15 апреля 2021, 03:38

Published 15 апреля 2021, 03:38

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Штрафы на сумму 1,1 млн рублей выписал Росприроднадзор ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

15 апреля 2021, 03:38
После проверок ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле, Росприроднадзор выявил нарушения в сфере экологии и выписал штрафы предприятию на сумму 1,1 миллион рублей.

Четыре проверки Росприроднадзора прошло с начала 2020 года на ЕВРАЗ НТМК. В ходе них выявлено 13 нарушений.

Среди прочих нарушений, у ЕВРАЗ НТМК отсутствовало спецразрешение на осуществление выбросов загрязняющих веществ на шлаковом отвале от площадки производственных мусоров. Отсутствовало также согласование на выбросы на отвалах сталеплавильных и доменных шлаков на реке Сухая Ольховка.

Превышение выделяемых загрязняющих веществ в воздух наблюдалось на источниках №0151 и №0156, которые оснащены пылегазоочистными установками. Также обнаружены факты предоставления предприятием неполной и неверной информации об источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В нарушение требований приказа Минприроды России от 28.02.2018 года, производственный экологический контроль ЕВРАЗ НТМК осуществлялся не в полном объеме.

У предприятия отсутствовало разрешение на сброс сточных вод в реки Сухую Ольховку и Вязовку. Кроме того, выявлено загрязнение этих рек предприятием.

Проверкой зафиксировано неправильное декларирование НВОС за 2019 год в части негативного воздействия сброса загрязняющих веществ в водные объекты и в составе платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

По итогам проведенных контрольных мероприятий и выявленных 13 нарушений, предприятие привлечено к административной ответственности. ЕВРАЗ НТМК выписаны штрафы на сумму 1,1 миллион рублей.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#НТМК#Штраф#Росприроднадзор
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