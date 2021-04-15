Штрафы на сумму 1,1 млн рублей выписал Росприроднадзор ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Среди прочих нарушений, у ЕВРАЗ НТМК отсутствовало спецразрешение на осуществление выбросов загрязняющих веществ на шлаковом отвале от площадки производственных мусоров. Отсутствовало также согласование на выбросы на отвалах сталеплавильных и доменных шлаков на реке Сухая Ольховка.