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Posted 15 апреля 2021, 17:02

Published 15 апреля 2021, 17:02

Modified 29 ноября, 17:45

Updated 29 ноября, 17:45

В сбыте наркотиков подозреваются двое полицейских в Екатеринбурге

15 апреля 2021, 17:02
В отношении двух сотрудников полиции следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбург областного СКР возбужден ряд уголовных дел. Их подозревают в осуществлении незаконного оборота наркотиков, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

В результате уголовные дела возбуждены в отношении женщины-инспектора ППСП УМВД по Екатеринбургу и помощника оперативного дежурного части отдела полиции № 7 УМВД по Екатеринбургу. Они подозреваются в преступлениях по статье 228 УК РФ (Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере) и статье 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах). Теперь полицейским грозит до 20 лет колонии.

Версия следствия гласит, что в апреле 2021 года женщина купила два вида синтетических наркотиков массой не менее 20,3 грамма и 0,91 грамма. Вещества она хранила дома. Предполагается, что данные наркотики она планировала продать. Также второй полицейский подозревается в приобретении и хранении наркотического средства (весом 0,22 грамма) у себя дома. По словам главы пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, во время задержания мужчина находился за рулем личного автомобиля. Он имел признаки наркотического опьянения. После обнаружения у него дома запрещенных веществ сотрудник был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам.

А вопрос об увольнении женщины — инспектора ППС по тем же основаниям решится в течение ближайших суток,подчеркнул полковник Горелых.

Напомним, в конце марта стало известно, что в отношении 40-летнего экс-командира взвода восьмой роты полка ДПС ГИБДД Екатеринбурга возбуждено уголовное дело о приобретении и хранении наркотиков в значительном размере. Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы.

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#Происшествия#Новости УрФО#Полиция#Уголовное дело#Наркотик#Екатеринбург
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