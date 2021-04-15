В сбыте наркотиков подозреваются двое полицейских в Екатеринбурге

Версия следствия гласит, что в апреле 2021 года женщина купила два вида синтетических наркотиков массой не менее 20,3 грамма и 0,91 грамма. Вещества она хранила дома. Предполагается, что данные наркотики она планировала продать. Также второй полицейский подозревается в приобретении и хранении наркотического средства (весом 0,22 грамма) у себя дома. По словам главы пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, во время задержания мужчина находился за рулем личного автомобиля. Он имел признаки наркотического опьянения. После обнаружения у него дома запрещенных веществ сотрудник был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам.