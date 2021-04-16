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Posted 16 апреля 2021, 12:04

Published 16 апреля 2021, 12:04

Modified 29 ноября, 17:45

Updated 29 ноября, 17:45

Один погиб и четверо пострадали в массовом ДТП с большегрузами на Тюменской трассе

16 апреля 2021, 12:04
На автодороге Екатеринбург — Тюмень в массовом ДТП с пятью автомобилями, в том числе большегрузами, погиб человек и еще четверо получили травмы.

Авария произошла на участке трассы между Талицей и Тугулымом утром 16 апреля.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

В результате ДТП один из участников получил смертельные травмы. Еще четверо пострадали, им понадобилась медицинская помощь, сообщили Е1 в областном ГИБДД.

В Госавтоинспекции пояснили, что подробности аварии будут позже. Но движение на участке трассы затруднено и сотрудники ГИБДД регулируют движение.

Напомним, утром 5 апреля три человека погибли в лобовом ДТП под Нижним Тагилом. 28-летний водитель «четырнадцатой» не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с грузовиком.

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