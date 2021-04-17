Может ли быть цирк без животных? Мнения артистов и зоозащитников

Совхозы сено выделили, мясо приносили, люди несли еду и для нас, и для животных. Было стыдно, но тоже не можем сказать, что не возьмем, они тоже обидятся. Но ни одна зоозащита не приехала, не спросила, как помочь и как быть в этой ситуации, признался TagilCity.ru Максим Черевко.