Может ли быть цирк без животных? Мнения артистов и зоозащитников

Posted 17 апреля 2021,, 09:54
Published 17 апреля 2021,, 09:54
Modified 24 октября, 19:31
Updated 24 октября, 19:31
В цирковой программе часто задействованы выступления зверей и птиц. Публика бывает в восторге от трюков, выполняемых животными. Противники выступлений животных считают, что за четко выполняемыми командами стоит жестокость в дрессуре. Зоозащитники заняли позицию, что животных не должно быть на арене.
Так, заместитель комиссии ОПРФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева упомянула в беседе о цирке про традиционное испанское зрелище — бои быков, известные своей жестокостью.
Если в Испании существовала коррида, то я не могу смотреть, как убивают животных, отметила Альбина Дударева.
Зоозащитница Юлия Жеребцова тоже против выступлений в цирке диких животных. По ее мнению, не все крупные животные могут пойти на контакт с человеком.
Метод дрессировки — хлыст. Из-под палки — это неправильный подход, заметила Юлия Жеребцова.
Максим Черевко — клоун-дрессировщик. С животными цирковой артист работает с 1993 года. Он выступает с хорьками, носухами и собаками. Из государственного цирка Максим Черевко ушел 7 лет назад и стал работать на частника. Артист цирка подтверждает, что были случаи, когда животных били. Но, по его словам, таких людей долго в цирке не держат.
Клоун-дрессировщик хотя и отработал в компании «Росгосцирк» много лет, но опасается, что ему скажут, что он не нужен в отрасли — у него могут возникнуть проблемы с доказательством, что он является дрессировщиком.
Где у нас в России есть официальная школа, где учат на дрессировщиков? У нас можно было получить стаж, если вы работали у какого-то народного артиста в крупном аттракционе. Можете получить за то, что вы проходили стажировку в обращении с животными, отметил Максим Черевко.
Артист цирка сказал, что дрессировщику нужно знать подход к животным, все их повадки. Максим был первым в России, кто сделал номер с хорьками. Он сам придумывает сценарий, отталкиваясь от поведения животных в природе, а не требуя от них что-то невероятное и несвойственное.
Дрессировочный процесс с животными проходит в возрасте, когда они молодые. По словам Максима Черевко, нет такого понятия, как наказывать животное.
Как вы хорька можете наказать? Куча терпения нужна просто и времени. А чтобы не наказывать, сначала надо думать не животное как думает, а как думаешь ты, отметил дрессировщик.
Если дрессировщик — профессионал, нападения исключены
В сводках новостей встречаются инциденты, связанные с драками и нападением животных. Директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский заметил, что если дрессировщик — профессионал, то нападения на людей исключены.
Драки на манеже случаются в 10 тысяч раз меньше чем в природе. И последствия от них очень разные — в природе чаще животное погибает, сказал журналисту TagilCity.ru Руслан Марчевский.
Цирковые коллективы гастролируют с программами по стране, но перевозка животных у многих вызывает вопросы. Одной из сложностей и артисты, и зоозащитники назвали переезды на большие расстояния. Территория России такова, что в ней много и климатических зон, и часовых поясов — такие путешествия непросто даются не только человеку, но и животному.
Животных перевозят из одной климатической зоны в другую, а сам переезд — это стресс для животных, прокомментировала Альбина Дударева.
Клоун-дрессировщик Максим Черевко также жалеет животных, которых перевозят в фурах по всем регионам страны без создания для них достойных условий.
Как можно зимой перегонять животных с Ростова во Владикавказ? Вы не задумывались, как животные в этих фурах, сказал Максим Черевко.
Дрессировщик в настоящее время самостоятельно возит животных по разным городам. В его машине обеспечены комфортные условия для питомцев: летом — кондиционер, зимой — дополнительное обогревание.
Основной проблемой цирка стали ограничения из-за коронавируса. Запрет на проведение массовых мероприятий заставил цирки взять паузу. Многие передвижные частные шапито застряли в населенных пунктах, где остановились.
Максим Черевко рассказал, когда ввели карантин, они не доехали до дома — остались стоять в поле. Передвижной цирк застрял в селе Кочубеевское Ставропольского края. Чтобы циркачам и животным было проще перенести вынужденную стоянку, жители приносили им еду.
Совхозы сено выделили, мясо приносили, люди несли еду и для нас, и для животных. Было стыдно, но тоже не можем сказать, что не возьмем, они тоже обидятся. Но ни одна зоозащита не приехала, не спросила, как помочь и как быть в этой ситуации, признался TagilCity.ru Максим Черевко.
Клоун-дрессировщик согласен, что из цирковой отрасли надо исключить людей, которые зарабатывают на животных. Ради наживы на фотографиях непрофессионалы берут экзотику, а когда зверушка вырастает, а люди наиграются, то решают ее сдать. Таких животных обычно и содержат неправильно. Максим Черевко отметил, что для него цирк — не зарабатывание денег, а образ жизни.
Если животное взяли, вы несете полностью за него ответственность. И знаете, что вложили в него свою душу. Для меня они как дети. Я сам есть не буду, но их накормлю, поделился артист.
Артист рассказал TagilCity.ru, когда у него заболела носуха, он семь дней возил ее за 100 километров в больницу, ночевал там. Максим делал все, чтобы вылечить животное.
Клоун-дрессировщик несколько лет проработал за границей и поделился с TagilCity.ru историями из личного опыта о вреде, который наблюдался со стороны зоозащитников.
Максим работал в Польше. Тогда там было большое известное шапито, которое собрало звезд для работы с животными, чтобы организовать шоу. Своих тигров не было, и их взяли у Голландии с условием, что дрессировщик будет поляк. Как сообщил артист, по окончании фестиваля переехали на окраину Варшавы, разместились на пустыре.
В один момент «зеленые» открыли клетку с тиграми и выпустили трех животных. Была эвакуация, оцепление полицией. Двух тигров успели загнать, но на воле остался третий тигр. Напуганному животному решили сделать укол со снотворным, чтобы забрать его. По словам Максима, тигр сидел в кустарнике на расстоянии примерно 100 метров от человека, который должен был усыпить животное.
Он подходит с ружьем, чтобы сделать укол. В это же время какой-то сержант решил обойти и оказался у тигра сзади. Ветка хрустнула, тигр из кустов выпрыгнул. Сержант от испуга начал палить из табельного пистолета. В итоге убил человека, и потом убили тигра, рассказал Максим Черевко.
На глазах у Максима произошел еще один инцидент, связанный с такими защитниками, когда они появились на представлении шапито.
Они приходят с плакатами «Вы убиваете животных», «Вы издеваетесь», «Люди, не ходите в цирк». Ладно бы, сидите вы с этими плакатами. Но когда люди стали заходить с детьми в цирк, они начинают кидать камни и маленькому мальчику разбивают голову, поделился воспоминаниями клоун-дрессировщик.
Зоозащитники утверждают, что цирк может существовать без выступлений животных. Обоснованием считают, что животные могут напасть на людей. По словам зоозащитницы Юлии, психика у животных ломается из-за тесных вольеров, поэтому они начинают проявлять агрессию.
Диким животным место в зоосаде, в просторных вольерах, сказала Юлия Жеребцова.
Зоозащитница поясняет, что в дикой среде животное не будет нападать на человека, так как постарается с ним не пересекаться. Юлия Жеребцова считает, что в цирке должны остаться только животные из категории домашних, которые более адаптированы к человеку: можно показывать коров, осликов, собак и кошек, но надо исключить диких животных, потому что инстинкты никто не отменял.
Цирк без животных может существовать, можно делать голографические выступления, высказала идею зоозащитница.
Альбина Дударева против, чтобы животные выступали в цирке. Общественница выступает за то, чтобы в цирке остались акробаты и другие артисты. А за зверьми лучше наблюдать в естественной среде:
Сегодня мы должны наблюдать за животными с помощью фотоловушек, как они живут в природе.
Директор цирка Руслан Марчевский считает, что у большинства жителей страны нет возможности показать своим детям животных в зоопарках или в сафари-парках. Получится, что ребёнок будет знакомиться с животным миром только через монитор и не будет воспринимать их как что-то одушевлённое.
Отсюда и жестокое отношение к животным. К ним отношение, как к безмозглому куску мяса. В цирке же показывается, насколько животное умное, поделился мнением директор Нижнетагильского цирка.
Клоун-дрессировщик утверждает, что цирк не сможет существовать без номеров с животными. По его мнению, зрители ждут присутствия на арене клоунов и зверей.
Цирк теоретически может обойтись без животных, но почему-то публика, которая приходит в цирк, в первую очередь спрашивает в кассе: «А какие у вас зверушки сегодня будут работать?», сказал Максим Черевко.
Артист привел пример, как приехал в цирк в Пензе. По словам собеседника, заявленная программа была лучше, чем в Никулинском цирке, но там не было животных, только собачки и кошечки. Народ приходил и спрашивал, будут ли тигры и львы, но когда узнавал, что нет, то отказывался идти. В итоге цирк прогорел.
Максим Черевко упомянул в беседе с TagilCity.ru про цирк без зверей в Германии, где люди показывают только театр теней. Также артист заметил, что поколение, которое растет сейчас, не интересуется происходящим на арене. Мама приводит ребенка в цирк, а представление ему не нужно — он сидит и играет в телефон.
К большому сожалению, если сейчас все это уберут, вам будет неинтересно смотреть на роботов-собачек или людей, переодетых в животных, отметил клоун-дрессировщик Максим Черевко.
Очевидно, что вопрос о животных в цирке спорный и общество все чаще встает на сторону зверей. Но более чем 100-летняя история цирка доказывает, что он остается символом радости и пользуется популярностью у аудитории и в наше время.