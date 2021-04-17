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Posted 17 апреля 2021, 15:31

Published 17 апреля 2021, 15:31

Modified 29 ноября, 17:41

Updated 29 ноября, 17:41

Посещение природного парка «Река Чусовая» стало платным

17 апреля 2021, 15:31
С 15 апреля посещение природного парка «Река Чусовая» стало платным. Данное постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Теперь разовое посещение будет стоить около 200 рублей, это 1,5% прожиточного минимума.

Постановление было опубликовано на официальном сайте парка. Оно гласит, что посещать территорию парка бесплатно могут лишь жители населенных пунктов, которые расположены в границах особо охраняемых природных территорий.

Также платным становится посещение парка «Оленьи ручьи» (2,7% от прожиточного минимума), «Бажовские места» (1,3%) и заказника «Режевской» (1%).

TagilCity.ru ситуацию объяснил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. По его словам, постановление только устанавливает плату за посещение лесной территории, однако это не означает, что она будет взиматься. Отмечается, что законодательство области было приведено в соответствие с федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях».

По нему установленный размер оплаты можно взимать только через десять лет, когда инфраструктура парка будет полностью готова. Но мы имеем право этого не делать совсем,отметил Алексей Кузнецов.

Напомним, природный парк «Река Чусовая» будет благоустроен в 2021 году. Данное решение приняло Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Евгений Куйвашев#Река чусовая#Алексей Кузнецов
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