Посещение природного парка «Река Чусовая» стало платным

TagilCity.ru ситуацию объяснил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. По его словам, постановление только устанавливает плату за посещение лесной территории, однако это не означает, что она будет взиматься. Отмечается, что законодательство области было приведено в соответствие с федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях».