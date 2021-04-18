Мама смотрела, как дом с ее детьми горит: подробности пожара под Нижним Тагилом

Они были любителями выпить. Когда она жила рядом с нами, они часто пили. Мы даже были рады, что они переехали. Мама нигде не работала, находилась в браке. Щербинина получала пенсии. Бывший муж женщины умер, попал под мотоцикл, находясь в нетрезвом состоянии. Потом она стала перебирать молоденьких и стала от них рожать. Мы часто ругались, когда жили в соседних домах. Они пинали наши ворота, кричали и мешали засыпать. Семья состояла на учете в полиции, но недавно их с учета сняли,вспоминает Ольга.