Пепелище, уплывающая дорога и избиение подростка: итоги недели в Нижнем Тагиле

Еще одной спорной темой стала попытка тагильских общественников ввести раздельный сбор мусора во дворах города: экс-депутат Молодежного парламента региона Дмитрий Арды предложил тагильчанам складывать пластик в отдельные контейнеры, а с вырученных после сдачи средств - улучшать благоустройство двора. Экологическая повестка в городе сильна как никогда, однако нам не удалось проследить путь пластика из этих контейнеров и выяснить, получилось ли уже что-то изменить на вырученные средства.