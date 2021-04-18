Пятеро подростков насмерть разбились на машине в Новочеркасске

Posted 18 апреля 2021, 17:11
Published 18 апреля 2021, 17:11
Modified 29 ноября, 17:38
Updated 29 ноября, 17:38
По факту смертельной аварии, произошедшей в ночь на 18 апреля в Новочеркасске, возбуждено уголовное дело.
На автомобиле Hyundai Solaris молодая компания в составе четверых юношей и двух девушек в возрасте от 13 до 15 лет катались по городу. В какой-то момент юноша 14 лет, находившийся за рулем легковушки, не справился с управлением и врезался в дерево.
В результате столкновения на месте от полученных травм скончались пятеро несовершеннолетних. Еще одного юношу в критическом состоянии госпитализировали в больницу.
Видео из машины, где ехали подростки было опубликовано в 161.ru. На нем видно, что в машине громко играет музыка и кто-то нецензурно выражается, однако сам момент ДТП в кадр не попал.
Обстоятельства аварии, где погибли подростки, устанавливают следователи отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, расследование в рамках уголовного дела взял на личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.
Напомним, в начале ноября 2020 года в Нижнем Тагиле несовершеннолетний пьяный водитель автомобиля «Шкода Рапид» насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе. Водитель был освидетельствован на состояние опьянения и оказался пьян.