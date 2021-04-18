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Posted 18 апреля 2021, 17:11

Published 18 апреля 2021, 17:11

Modified 29 ноября, 17:38

Updated 29 ноября, 17:38

Пятеро подростков насмерть разбились на машине в Новочеркасске

18 апреля 2021, 17:11
Во время «покатушек» по ночному городу пятеро из шести подростков насмерть разбились на машине под управлением 14-летнего юноши в Новочеркасске. В аварии погибли все, кроме одного юноши.

По факту смертельной аварии, произошедшей в ночь на 18 апреля в Новочеркасске, возбуждено уголовное дело.

На автомобиле Hyundai Solaris молодая компания в составе четверых юношей и двух девушек в возрасте от 13 до 15 лет катались по городу. В какой-то момент юноша 14 лет, находившийся за рулем легковушки, не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате столкновения на месте от полученных травм скончались пятеро несовершеннолетних. Еще одного юношу в критическом состоянии госпитализировали в больницу.

Видео из машины, где ехали подростки было опубликовано в 161.ru. На нем видно, что в машине громко играет музыка и кто-то нецензурно выражается, однако сам момент ДТП в кадр не попал.

Обстоятельства аварии, где погибли подростки, устанавливают следователи отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, расследование в рамках уголовного дела взял на личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Напомним, в начале ноября 2020 года в Нижнем Тагиле несовершеннолетний пьяный водитель автомобиля «Шкода Рапид» насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе. Водитель был освидетельствован на состояние опьянения и оказался пьян.

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#Общество#Происшествия#Россия#ДТП#Подростки#Смертельное дтп
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