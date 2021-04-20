DDos-атаке подвергся сайт АН «Между строк» из Нижнего Тагила

Около пяти рабочих часов мы потеряли, из-за чего были вынуждены выкладывать главные новости в соцсети. Это сказалось на настроении с утра. Было нервно и, если честно, самое главное: мы так и не поняли, с чем все это связано,рассказала TagilCity.ru Наталья Вахонина.