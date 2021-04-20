Пожарные покрышки горели на площади 700 квадратных метров на Урале

Напомним, в результате пожара, случившегося 19 апреля в 07.19 на улице Ильича в Нижнем Тагиле, сгорел частный дом. На площади 60 квадратных метров сгорела кровля частного дома. Кроме того, повреждены перекрытие и домашнее имущество.