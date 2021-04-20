Вершины Маркова

Posted 20 апреля 2021, 06:27
Published 20 апреля 2021, 06:27
Modified 29 ноября, 17:44
Updated 29 ноября, 17:44
20-километровый подъём и спуск с горы Большой Борус в Красноярском крае, с перепадом высот более двух тысяч метров, спортсмен преодолел за 2 часа 37 минут 40 секунд, побив свой же рекорд на этой трассе.
На старте было около трёх градусов тепла, на вершине — семь градусов ниже нуля, сильный ветер. Но это всё мелочи. Главное — снега немного, трасса утоптана. Поэтому бежалось легко. С середины дистанции стал лидером, к финишу значительно оторвался от преследователей, вспоминает Евгений.
Затем был «вертикальный километр» в Хакасии, на горнолыжном комплексе «Гладенькая», где спортсмен занял третье место, лишь немного уступив лидерам. Впереди новые забеги на Кавказе — в Ингушетии и Кабардино-Балкарии. За сезон петрокаменец штурмует горы десятки раз.
Бегать приходилось не только на горы. Побеждал Евгений Марков и в забеге на бизнес-центр «Высоцкий» в Екатеринбурге, в котором, кстати, находится музей Владимира Высоцкого. Строчки из его песни — «Лучше гор могут быть только горы…» — Евгений Марков повторяет с удовольствием. Горы стали частью его жизни.
Урал, Сибирь, Алтай, Камчатка, Кавказ, Альпы, Пиренеи — география выступлений спортсмена впечатляет, ширится с каждым годом. Отличился Евгений не только на российском, но и на мировом уровне: стал вторым на Кубке мира по скайраннингу, который в 2019 году состоялся в Андорре. В 2020 году незабываемой была победа на Эльбрусе, где наш спортсмен установил рекорд трассы в 3 часа 13 минут 14 секунд. К сожалению, из-за пандемии многие старты в прошлом году были отменены.
Нынче петрокаменец навёрстывает упущенное. Зимой, когда много снега, Евгений успешно выступал в ски-альпинизме: покорял горы на лыжах. Не без гордости в России и за рубежом после успешных стартов Евгений Марков всегда разворачивал российский триколор с надписью родного села.
В детстве и юности я увлекался многими видами спорта. С удовольствием играл в футбол, русскую лапту. Но главными для меня, благодаря тренеру Андрею Владимировичу Новгородцеву, всё-таки стали лыжные гонки,вспоминает Евгений Марков.
В девятом классе Марков стал перворазрядником по лыжным гонкам. Спортивные увлечения предопределили выбор его жизненного пути, образовательного учреждения. Евгений закончил в Нижнем Тагиле педагогический колледж № 2 по специальности «Физическая культура». Затем два года служил во внутренних войсках. Работал воспитателем в училище на Сухоложском посёлке, газоспасателем на НТМК. Но спорт не бросал. С 2006 года стал покорять Конжак — самую высокую гору на Северном Урале, а затем и другие вершины. Перспективного спортсмена заметили, пригласили в ЦСКА.
Повезло мне и в семейной жизни. Жена Наталья тоже спортсменка, разделяет мои интересы. Подрастает наша любимая доченька, которую назвали Евгенией. Она уже катается зимой на лыжах, плавает в бассейне, дружит со спортом и, вполне возможно, преумножит наши спортивные достижения, считает спортсмен.
Свою любовь к спорту Евгений передаёт не только дочери. На петрокаменских Крутиках летом проходит забег в гору, который организует, в том числе, и Евгений Марков.
Этот забег с недавних пор посвящается памяти трагически погибшего спортсмена — моего одноклассника Артёма Марванова,подчёркивает петрокаменец.
В забегах именитый спортсмен видит подрастающие таланты, консультирует, помогает советами. А ещё он ведёт тренерский клуб, консультирует любителей экстремального бега. Со спортом при этом не завязывает: упорно тренируется сам, совершая многокилометровые пробежки в окрестностях Петрокаменского.
Какие планы, кроме спортивных, на ближайшую перспективу?спросил у Евгения.
Облагораживаю построенный дом на улице Садовой в Петрокаменском. Хочу нынче деревья у дома посадить, ответил спортсмен.
Крепко пускает корни именитый спортсмен на петрокаменской земле. Новых побед тебе, Евгений!