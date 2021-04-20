Вершины Маркова

Урал, Сибирь, Алтай, Камчатка, Кавказ, Альпы, Пиренеи — география выступлений спортсмена впечатляет, ширится с каждым годом. Отличился Евгений не только на российском, но и на мировом уровне: стал вторым на Кубке мира по скайраннингу, который в 2019 году состоялся в Андорре. В 2020 году незабываемой была победа на Эльбрусе, где наш спортсмен установил рекорд трассы в 3 часа 13 минут 14 секунд. К сожалению, из-за пандемии многие старты в прошлом году были отменены.