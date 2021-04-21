Арест грозит уральцу за ночевку в доме товарища без разрешения

Версия следствия гласит, что вечером 15 февраля 2021 года уралец поссорился с женой и ушел из дома. Поскольку ему негде было ночевать, мужчина отправился к своему знакомому, который проживал в поселке Черноисточинск. Как выяснилось, товарища дома не оказалось, тогда мужчина принял решение незаконно проникнуть в жилище, чтобы остаться там до утра. Согласие на посещение он у хозяина не получил.