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Posted 21 апреля 2021, 06:02

Published 21 апреля 2021, 06:02

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Четырех квартир лишилась екатеринбурженка из-за дочери и ее избранника

21 апреля 2021, 06:02
55-летняя екатеринбурженка потеряла четыре квартиры, доверившись собственной дочери и ее молодому человеку. Пара продала недвижимость и сбежала.

Жительница Екатеринбурга, купив в рассрочку четыре квартиры в строящихся домах в ЖХ «Западный», оформила права собственности на свою 27-летнюю дочь.

Через какое-то время молодая женщина познакомилась с мужчиной из Таджикистана и привела его в дом в качестве своего своего избранника. Затем молодые люди поженились.

А спустя еще время мать девушки узнала, что зять, на имя которого молодая супруга оформила доверенность, «увел» эти квартиры перерегистрировал их на другое лицо, рассказала Е1 потерпевшая.

В данный момент пара скрывается от родных, а обманутая женщина обратилась за помощью в полицию.

Как рассказал изданию источник в силовых структурах, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, житель Свердловской области обманул москвичку, с которой познакомился через сайт знакомств, на три миллиона рублей. Такую сумму она взяла в кредит по просьбе альфонса.

#Общество#Происшествия#Новости УрФО#Обман#Недвижимость#Екатеринбург
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