Четырех квартир лишилась екатеринбурженка из-за дочери и ее избранника

Posted 21 апреля 2021, 06:02
Published 21 апреля 2021, 06:02
Modified 29 ноября, 17:46
Updated 29 ноября, 17:46
Жительница Екатеринбурга, купив в рассрочку четыре квартиры в строящихся домах в ЖХ «Западный», оформила права собственности на свою 27-летнюю дочь.
Через какое-то время молодая женщина познакомилась с мужчиной из Таджикистана и привела его в дом в качестве своего своего избранника. Затем молодые люди поженились.
А спустя еще время мать девушки узнала, что зять, на имя которого молодая супруга оформила доверенность, «увел» эти квартиры перерегистрировал их на другое лицо, рассказала Е1 потерпевшая.
В данный момент пара скрывается от родных, а обманутая женщина обратилась за помощью в полицию.
Как рассказал изданию источник в силовых структурах, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, житель Свердловской области обманул москвичку, с которой познакомился через сайт знакомств, на три миллиона рублей. Такую сумму она взяла в кредит по просьбе альфонса.