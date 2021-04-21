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Posted 21 апреля 2021, 06:38

Published 21 апреля 2021, 06:38

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Тендер на 97 млн по закупке 112 авто свердловским Минздравом признан несостоявшимся

21 апреля 2021, 06:38
Конкурс на 97 миллионов рублей по закупке 112 автомобилей для Минздрава Свердловской области признан несостоявшимся.

Региональный Минздрав объявлял аукцион на покупку 112 автомобилей. В закупке к предмету тендера был представлен ряд требований, среди которых автомобиль должен соответствовать ряду спецификаций:

  • не менее семи мест;
  • гидро- или электроусилитель руля;
  • дорожный просвет не менее 15 сантиметров;
  • бензиновый двигатель, объемом от 1,59 кубических метров;
  • механическая коробка передач;
  • система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС;
  • расход топлива до 12 литров на 100 километров пробега.

Источником финансирования указывались субсидии из Федерального бюджета РФ в адрес казны Свердловской области. На покупку были готовы потратить свыше 97,7 миллионов рублей.

Заявки принимались до 13 апреля 2021 года. На конкурс заявились две компании, одна из которых была признана соответствующей по первой части конкурса — она предложила автомобили Lada Largus. Во второй части организация не смогла предоставить документы, соответствующие требованиям законодательства. Из-за чего заявка была отклонена и конкурсная комиссия признала аукцион несостоявшимся.

Напомним, инфекционная больница Нижнего Тагила объявляла тендер на покупку автомобиля Toyota RAV4 или его эквивалента на сумму 2,3 миллиона рублей.

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#Экономика#Эксклюзив#Свердловская область#Конкурс#Автомобиль#Минздрав#Тендер
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