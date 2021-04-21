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Posted 21 апреля 2021, 16:54

Published 21 апреля 2021, 16:54

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Увольнение чиновника и четыре украденные квартиры. Итоги дня в Свердловской области

21 апреля 2021, 16:54
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 21 апреля.

В Нижнем Тагиле был уволен заместитель главы администрации Тагилстроевского района Геннадий Классен. С 12 апреля он сложил свои полномочия. В администрации города сообщили, что место в настоящий момент вакантно, а экс-замглавы ушел по собственному желанию.

55-летняя женщина из Екатеринбурга купила четыре квартиры в жилом комплексе «Западный». Она оформила рассрочку, а жилплощади записала на свою 27-летнюю дочь. Спустя некоторое время, дочка вышла замуж за мужчину из Таджикистана. Спустя почти полгода её мать узнала, что квартиры были переоформлены на посторонних. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Четырех квартир лишилась екатеринбурженка из-за дочери и ее избранника
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21 апреля в 18.00 перекрыли центр Екатеринбурга, в связи с неотложными мероприятиями по репетиции парада Победы. Улицы 8 марта и Бориса Ельцина останутся закрытыми до 04.00 утра 22 апреля. Кроме того, была запрещена парковка на центральной площади столицы Урала в данный промежуток времени. На время перекрытия по периметру были установлены временные знаки.

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Минздрав Свердловской области объявил конкурс на покупку 112 автомобилей за 97 миллионов рублей. В качестве источника финансирования указывались субсидии из Федерального бюджета РФ. На тендер заявилось два участника. В первом этапе был одобрен один из них, но на втором фирма не смогла предоставить требуемую документацию на автомобили Lada Largus. Конкурсная комиссия была вынуждена признать конкурс несостоявшимся.

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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Итоги
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