Увольнение чиновника и четыре украденные квартиры. Итоги дня в Свердловской области

Posted 21 апреля 2021, 16:54
Published 21 апреля 2021, 16:54
Modified 29 ноября, 17:46
Updated 29 ноября, 17:46
В Нижнем Тагиле был уволен заместитель главы администрации Тагилстроевского района Геннадий Классен. С 12 апреля он сложил свои полномочия. В администрации города сообщили, что место в настоящий момент вакантно, а экс-замглавы ушел по собственному желанию.
55-летняя женщина из Екатеринбурга купила четыре квартиры в жилом комплексе «Западный». Она оформила рассрочку, а жилплощади записала на свою 27-летнюю дочь. Спустя некоторое время, дочка вышла замуж за мужчину из Таджикистана. Спустя почти полгода её мать узнала, что квартиры были переоформлены на посторонних. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
21 апреля в 18.00 перекрыли центр Екатеринбурга, в связи с неотложными мероприятиями по репетиции парада Победы. Улицы 8 марта и Бориса Ельцина останутся закрытыми до 04.00 утра 22 апреля. Кроме того, была запрещена парковка на центральной площади столицы Урала в данный промежуток времени. На время перекрытия по периметру были установлены временные знаки.
Минздрав Свердловской области объявил конкурс на покупку 112 автомобилей за 97 миллионов рублей. В качестве источника финансирования указывались субсидии из Федерального бюджета РФ. На тендер заявилось два участника. В первом этапе был одобрен один из них, но на втором фирма не смогла предоставить требуемую документацию на автомобили Lada Largus. Конкурсная комиссия была вынуждена признать конкурс несостоявшимся.