Выплаты переболевшим коронавирусом: суммы, кому положены, получение

Так как коронавирус включен в список опасных заболеваний, деньги могут получить и другие категории граждан, которые перенесли инфекцию. Материальная помощь для всех не предусмотрена на федеральном уровне, но в некоторых регионах России пособия после болезни перечисляют льготным категориям граждан: членам малообеспеченных и многодетных семей, беременным женщинам и другим. Узнать о том, полагаются ли вам компенсация, можно в местных органах соцзащиты населения.