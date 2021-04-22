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Posted 22 апреля 2021,, 10:59

Published 22 апреля 2021,, 10:59

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

14-летняя школьница из Нижнего Тагила победила на международном конкурсе

22 апреля 2021, 10:59
Ученица школы № 45 Нижнего Тагила, 14-летняя Алена Архипова написала компьютерную программу и стала обладателем диплома международного конкурса.

Юная тагильчанка написала программу, анализирующую простые числа, которую в дальнейшем можно использовать в кибербезопасности. За нее Алена получила диплом третьей степени международного экономического конкурса «Дебют в науке» по направлению «Компьютерный гений», сообщает ИА «Все новости».

Сейчас девочка учится в 8 классе, а увлекаться информатикой начала всего пару лет назад.

Программа может анализировать простые числа, что в дальнейшем можно использовать для кодирования и декодирования информации в сфере кибербезопасности. Проект этот — больше для учебных, исследовательских целей, отметила учитель информатики Надежда Халтурина, которая занимается с девочкой углубленным изучением языка программирования С++.

Также школьницу отметили наградой «Звезда Евразии».

Напомним, тагильская школьница Лиза Свиридова приглашена участвовать в Водном форуме в Москве, который пройдет осенью 2021 года.

Тагильская школьница Лиза Свиридова приглашена участвовать в Водном форуме в Москве
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#Общество#Нижний Тагил#Победа#Школьница#Программирование#Гордость Нижнего Тагила
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