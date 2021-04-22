14-летняя школьница из Нижнего Тагила победила на международном конкурсе

Программа может анализировать простые числа, что в дальнейшем можно использовать для кодирования и декодирования информации в сфере кибербезопасности. Проект этот — больше для учебных, исследовательских целей, отметила учитель информатики Надежда Халтурина, которая занимается с девочкой углубленным изучением языка программирования С++.