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Posted 22 апреля 2021,, 17:12

Published 22 апреля 2021,, 17:12

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Какие существуют виды страхования путешествий?

22 апреля 2021, 17:12
Процедура покупки полиса страхования путешествий за границей или за рубежом точно такая же. Единственная разница заключается в их цене и характеристиках.
  • Во-первых, вам необходимо составить контрольный список возможных рисков и ваших требований во время поездки. Например, у вас есть основное заболевание или вы забронировали билеты на баллы лояльности? В зависимости от этих критериев вам нужно будет выбрать параметры политики.
  • Во-вторых, проверьте вашу медицинскую страховку, чтобы увидеть, покрывает ли какая-либо из них ваши медицинские расходы на поездку.
  • В-третьих, лучшее время для того, чтобы купить страховку для выезда за границу — это когда вы бронируете поездку.

Кроме того, выберите страховку, который возмещает за потерянный багаж. После составления списка полисов вы можете сравнить стоимость полисов страхования путешествий, прежде чем совершать покупки онлайн.

Какие существуют виды страхования путешествий?

Существуют различные страхования путешествий, которые доступны на рынке для таких увлеченных путешественников, как вы.

  • Комплексное страхование путешествий. Полис комплексного страхования путешествий является наиболее популярным. Вы можете выбрать вариант внутреннего путешествия, а также полис страхования путешествий за границу. Это в основном покрывает неотложные состояния, несчастные случаи, травмы, потерю багажа и т. д. Вы можете приобрести эту политику для одиночных и многопользовательских поездок. Он доступен как для отдельных лиц, так и для семей.
  • Медицинское страхование путешествий. Медицинский страховой полис предназначен для людей, путешествующих за границу. Он охватывает неотложные состояния, включая экстренную эвакуацию. Это также называется Международное страхование путешествий, Международное медицинское страхование и Медицинское страхование путешествий.
  • Покрытие дорожно-транспортного происшествия: предлагает покрытие в случае несчастного случая во время поездки или несчастного случая перед поездкой, что может привести к отмене поездки. Чтобы вам не приходилось сталкиваться с такой ситуацией, вы должны выбрать полис страхования от несчастных случаев, который будет предлагать финансовую компенсацию в такие трудные времена.
  • Планы страхования студенческих поездок: Эти планы предназначены для защиты студентов во время обучения за границей.

Есть и другие страховки, и вы можете оформить туристическую страховку, которая подойдет именно вам. Другие типы также основаны на возрасте и подразделяются на одну поездку, несколько поездок и планы пожилых людей.

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