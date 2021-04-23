tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 апреля 2021, 14:30

Published 23 апреля 2021, 14:30

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

10-дневные майские праздники и ДТП с лосем. Итоги дня в Свердловской области

23 апреля 2021, 14:30
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 23 апреля.

Пассажирка «Опель Астра» госпитализирована в больницу из-за ДТП с лосем, которое произошло на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов вечером 22 апреля. Водитель сбил животное, при этом автомобиль получил значительные механические повреждения. Женщина-пассажирка получила травмы различной степени тяжести. В ГИБДД отметили, что оба были пристегнуты ремнями безопасности.

В 2021 году майские праздники продлятся с субботы, 1 мая по вторник, 11 мая, эти дни станут нерабочими. Президент России принял такое решение после предложения главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По ее словам, это поможет сдержать распространение COVID-19.

19-летний студент политехникума, пропавший четыре дня назад в Краснотурьинске, найден мертвым в комнате на четвертом этаже общежития, запертой на ключ. Отмечается, что 19 апреля его девушка подняла тревогу и просила охрану открыть дверь в его комнату, однако ей отказали. Когда по коридору начал распространяться запах, дверь все же вскрыли. Точная причина смерти будет известна после вскрытия, которое назначено на 26 апреля. Предварительно, смерть не носит криминальный характер. Известно, что погибший страдал эпилепсией и рос в детском доме.

«Золотую маску-2021», главную театральную премию России, получили три театра Свердловской области. Торжественная церемония прошла в Москве 22 апреля. Коллективы региона в этом году выдвигались в 24 номинациях. В результате, в номинации «Оперетта-мюзикл» члены жюри вручили «маски» за спектакль «Сильва» Свердловского театра музкомедии режиссеру Дмитрию Белову, а также Дмитрию Волосникову за лучшую дирижерскую работу. Кроме того, «за нестандартность репертуарного мышления» награду впервые получил Новоуральский Театр музыки, драмы и комедии. Теперь у театралов Свердловской области в общей сложности 58 «золотых масок».

«Золотой маски» удостоены три театра Свердловской области
Узнать подробнее
Материалы по теме
Два человека попали в больницу после ДТП с лосем под ЕкатеринбургомМайские «каникулы» продлятся с 1 по 11 мая
#Общество#Свердловская область#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика