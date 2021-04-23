10-дневные майские праздники и ДТП с лосем. Итоги дня в Свердловской области

Posted 23 апреля 2021, 14:30
Published 23 апреля 2021, 14:30
Modified 29 ноября, 17:46
Updated 29 ноября, 17:46
Пассажирка «Опель Астра» госпитализирована в больницу из-за ДТП с лосем, которое произошло на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов вечером 22 апреля. Водитель сбил животное, при этом автомобиль получил значительные механические повреждения. Женщина-пассажирка получила травмы различной степени тяжести. В ГИБДД отметили, что оба были пристегнуты ремнями безопасности.
В 2021 году майские праздники продлятся с субботы, 1 мая по вторник, 11 мая, эти дни станут нерабочими. Президент России принял такое решение после предложения главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По ее словам, это поможет сдержать распространение COVID-19.
19-летний студент политехникума, пропавший четыре дня назад в Краснотурьинске, найден мертвым в комнате на четвертом этаже общежития, запертой на ключ. Отмечается, что 19 апреля его девушка подняла тревогу и просила охрану открыть дверь в его комнату, однако ей отказали. Когда по коридору начал распространяться запах, дверь все же вскрыли. Точная причина смерти будет известна после вскрытия, которое назначено на 26 апреля. Предварительно, смерть не носит криминальный характер. Известно, что погибший страдал эпилепсией и рос в детском доме.
«Золотую маску-2021», главную театральную премию России, получили три театра Свердловской области. Торжественная церемония прошла в Москве 22 апреля. Коллективы региона в этом году выдвигались в 24 номинациях. В результате, в номинации «Оперетта-мюзикл» члены жюри вручили «маски» за спектакль «Сильва» Свердловского театра музкомедии режиссеру Дмитрию Белову, а также Дмитрию Волосникову за лучшую дирижерскую работу. Кроме того, «за нестандартность репертуарного мышления» награду впервые получил Новоуральский Театр музыки, драмы и комедии. Теперь у театралов Свердловской области в общей сложности 58 «золотых масок».