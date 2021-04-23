10-дневные майские праздники и ДТП с лосем. Итоги дня в Свердловской области

19-летний студент политехникума, пропавший четыре дня назад в Краснотурьинске, найден мертвым в комнате на четвертом этаже общежития, запертой на ключ. Отмечается, что 19 апреля его девушка подняла тревогу и просила охрану открыть дверь в его комнату, однако ей отказали. Когда по коридору начал распространяться запах, дверь все же вскрыли. Точная причина смерти будет известна после вскрытия, которое назначено на 26 апреля. Предварительно, смерть не носит криминальный характер. Известно, что погибший страдал эпилепсией и рос в детском доме.