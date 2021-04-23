Реверсивное движение будет введено на пяти трассах Свердловской области

Путем устройства слоев износа удается замедлить разрушение верхнего слоя покрытия, восстановить ровность и сцепление, сообщили в пресс-службе Уралуправтодора. В связи с этим дорожники ограничивают движение на участках, периодически там действует реверсивный проезд.