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Posted 23 апреля 2021, 17:25

Published 23 апреля 2021, 17:25

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Реверсивное движение будет введено на пяти трассах Свердловской области

23 апреля 2021, 17:25
Ремонтные работы начались на федеральных трассах, которые проходят через Свердловскую область. Теперь дорожники должны уложить свежий асфальт, поэтому процесс будет сопровождаться перекрытием дорог.

Путем устройства слоев износа удается замедлить разрушение верхнего слоя покрытия, восстановить ровность и сцепление, сообщили в пресс-службе Уралуправтодора. В связи с этим дорожники ограничивают движение на участках, периодически там действует реверсивный проезд.

Расширение проезжей части до четырех полос происходит на участках федеральных трасс, где в текущем году будут проводиться капремонты. Данное решение позволяет разъединить потоки автомобилей встречных направлений, используя разделительные барьеры.

Трассы, на которых стоит ожидать появление реверсивного движения:

  • Р-354. Екатеринбург — Шадринск — Курган. 87-131 километр;
  • Р-242. Пермь — Екатеринбург. 260-276 километр;
  • Р-351. Екатеринбург — Тюмень. 220-235 километр;
  • Р-351. Екатеринбург Тюмень. 180-220 километр;
  • Р-351. Екатеринбург Тюмень. 123-148 километр.

Напомним, дорога Нижний Тагил — Серебрянка — Верхняя Ослянка, которая была отремонтирована в 2017 году и в 2019, разрушается в пригороде Нижнего Тагила.

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#Транспорт#Свердловская область#Ремонт#Дороги#Дефекты дороги
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