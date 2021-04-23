СК начал проверку из-за гибели 19-летнего студента в общежитии Краснотурьинска

Posted 23 апреля 2021, 13:32
Published 23 апреля 2021, 13:32
Modified 29 ноября, 17:46
Updated 29 ноября, 17:46
По его словам, был произведен осмотр места происшествия и тела умершего. Причина гибели молодого человека устанавливается.
Предварительная информация гласит, что инцидент не носит криминального характера, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, студента четыре дня искали в Краснотурьинске. Погибший перестал выходить на связь 19 апреля. Несмотря на то, что его девушка подняла тревогу и просила охрану открыть дверь в комнату уральца, ей отказали.