tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 апреля 2021, 13:32

Published 23 апреля 2021, 13:32

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

СК начал проверку из-за гибели 19-летнего студента в общежитии Краснотурьинска

23 апреля 2021, 13:32
После смерти 19-летнего студента, которого нашли мертвым в общежитии в комнате в Краснотурьинске, следственный комитет начал проверку, сообщает старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

По его словам, был произведен осмотр места происшествия и тела умершего. Причина гибели молодого человека устанавливается.

Предварительная информация гласит, что инцидент не носит криминального характера, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, студента четыре дня искали в Краснотурьинске. Погибший перестал выходить на связь 19 апреля. Несмотря на то, что его девушка подняла тревогу и просила охрану открыть дверь в комнату уральца, ей отказали.

Материалы по теме
«За погибшим числилось три ствола»: из-за суицида екатеринбуржца СК начал проверкуСК начал проверку после публикации в СМИ об избиении школьника в Нижнем Тагиле
#Общество#Проверка#Гибель#Красноуфимск#Общежитие#СК РФ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика