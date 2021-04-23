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Posted 23 апреля 2021, 06:38

Published 23 апреля 2021, 06:38

Modified 29 ноября, 17:44

Updated 29 ноября, 17:44

Тагильский центр материнства «Дар жизни» закрыл сбор средств за долг по отоплению

23 апреля 2021, 06:38
Тагильский центр материнства «Дар Жизни» собрал с помощью благотворителей необходимые 111 тысяч рублей на оплату долга за отопление.

Крайний срок оплаты был 15 мая, центр получил рассрочку на три месяца. Однако собрать необходимую сумму и полностью погасить долг удалось уже в апреле. 20 числа сбор средств был закрыт.

Мы очень благодарны всем жертвователям и благотворителям. Благодаря им мы смогли погасить долг за топление в центре «Малыш и мама» даже раньше срока. Самое главное, что мы успели подали документы на грант, рассказала редакции TagilCity.ru руководитель центра Екатерина Ромашко.

Она отметила, что при подаче документов на грант центр должен был обязательно быть без каких-либо долгов, только в этом случае проект принимается.

Также Ромашко пояснила, что центр «Дар жизни» является некоммерческой организацией и существует только на средства благотворителей, поэтому помощь требуется всегда.

Мы принимаем одежду и обувь, консервы, крупы и другие продукты питания, средства гигиены. Центр рад любым пожертвованиям не обязательно денежным, добавила Екатерина.

Всем, кто желает и может оказать помощь организации, может обратиться к руководителю центра «Дар жизни» в Нижнем Тагиле Екатерине Ромашко.

Напомним, тагильскому благотворительному центру материнства «Дар жизни» в Нижнем Тагиле администрация города выделила помещение на улице Горошникова, 68 в марте 2017 года. Однако, кризисный центр для нуждающихся матерей открыли только в июле 2020 года после ремонта. Оказалось, что все это время нужно было платить за отопление. ООО «ТагилТеплоСбыт» выставил счет на 111 тысяч рублей. Часть долга Екатерина Ромашко погасила сразу, в феврале 2021 года был объявлен сбор на сумму 72 тысячи рублей. Центр получил рассрочку на оплату на три месяца. Большую часть средств, 20 тысяч рублей, перевел один меценат, пожелавший остаться неизвестным.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Благотворительность#Долг#Отопление#Сбор
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