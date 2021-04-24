tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 апреля 2021, 13:13

Published 24 апреля 2021, 13:13

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Начался ремонт размытой дороги Серебрянка-Верхняя Ослянка

24 апреля 2021, 13:13
После публикации TagilCity.ru начались восстановительные работы на участке дороги Серебрянка-Верхняя Ослянка.

Восстановлением занимается «УБТ-Сервис». Работы начались в начале недели, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Идут работы по восстановлению размытого паводковыми водами участка дорожного полотна.Весна в этом году не просто ранняя, а с резким потеплением. А снега в лесах так много, что кое-где образовались целые реки, сообщается в публикации.

Глава города Владислав Пинаев написал письмо о необходимости срочного ремонта и Управление автомобильных дорог Свердловской области быстро на него отреагировало.

Напомним, 20 апреля сообщалось, как размыло дорогу Нижний Тагил — Серебрянка — Верхняя Ослянка. Все талые и грунтовые воды, которые идут выше поселка, концентрируются в районе дороги по левой обочине при выезде из поселка. Воды не попадают в водоотводную трубу, которую подрядчики проложили под дорогой.

#Транспорт#Нижний Тагил#Ремонт дорог#Верхняя Ослянка#Серебрянка#Ремонт дороги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика