Неизвестные засунули в пакет и выбросили в мусорку котенка в Екатеринбурге

Posted 24 апреля 2021, 13:03
Published 24 апреля 2021, 13:03
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
Происшествие случилось днем 24 апреля. Работники ТЦ услышали мяуканье и достали животное из мусорного бака.
Неизвестные решили его просто убить. Жестокость границ не знает, передает E1 слова очевидцев.
В настоящий момент котенок отмыт и накормлен. Для четвероногого пострадавшего планируют найти новый дом.
Напомним, 11 марта сообщалось как добровольцы из Сысерти спасли истекавшего кровью пса. Волонтеры увидели пост в социальных сетях о том, что собака вся к крови. Животное забрали в Екатеринбург и назвали Дик.