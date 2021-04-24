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Posted 24 апреля 2021, 13:03

Published 24 апреля 2021, 13:03

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Неизвестные засунули в пакет и выбросили в мусорку котенка в Екатеринбурге

24 апреля 2021, 13:03
Неустановленные личности выбросили в мусорку рядом с ТЦ «Гринвич» котенка. Его спасли сотрудники торгового центра.

Происшествие случилось днем 24 апреля. Работники ТЦ услышали мяуканье и достали животное из мусорного бака.

Неизвестные решили его просто убить. Жестокость границ не знает, передает E1 слова очевидцев.

В настоящий момент котенок отмыт и накормлен. Для четвероногого пострадавшего планируют найти новый дом.

Напомним, 11 марта сообщалось как добровольцы из Сысерти спасли истекавшего кровью пса. Волонтеры увидели пост в социальных сетях о том, что собака вся к крови. Животное забрали в Екатеринбург и назвали Дик.

Истекавшего кровью пса с улицы спасли волонтёры в Сысерти
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#Происшествия#Новости УрФО#Спасение#Котенок#Мусорка#Екатеринбург#ТРЦ Гринвич
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