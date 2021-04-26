К другу упавшего с крыши дома тагильчанина пришли полицейские

Напомним, происшествие случилось 18 апреля около 10.30. Одетый в темную одежду 17-летний подросток спрыгнул с крыши дома, расположенного на улице Зари на Вагонке в Нижнем Тагиле. Жильцы рассказали, что ранее данного молодого человека неоднократно видели вблизи этого строения. Парень выжил после падения и был передан медикам «скорой», но он скончался в автомобиле СМП по дороге в больницу из-за несовместимых с жизнью травм.