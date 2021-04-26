Мошенники собирают деньги от имени монахинь Среднеуральского женского монастыря

Posted 26 апреля 2021, 03:23
Published 26 апреля 2021, 03:23
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
О мошенниках, орудующих от имени монахинь, заявили защитники экс-схимонаха Сергия Романова, пишет Е1. Они отметили, что ни монастырь, ни его насельники не открывали сборы денежных средств.
По их словам, цель у злоумышленников одна — подорвать авторитет Среднеуральского женского монастыря.
С неизвестных номеров приходят СМС-рассылки, приглашающие посетить службу в Среднеуральском женском монастыре. Ответственно заявляем, что за организацией подобных рассылок стоят провокаторы, желающие обострить и так сложную ситуацию, прокомментировали защитники изданию.
В данный момент монастырь закрыт, въезд в него охраняют силовики. В течение лета монастырю предстоит пройти несколько экспертиз соответствия построек, находящихся на территории, нормам безопасности.
Напомним, 14 апреля силовики нагрянули в Среднеуральский монастырь. Операция силовых структур была связана с вынесением Верхнепышминского городского суда, который решил признать Среднеуральский женский монастырь непригодным для проживания людей.