tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 апреля 2021, 03:23

Published 26 апреля 2021, 03:23

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Мошенники собирают деньги от имени монахинь Среднеуральского женского монастыря

26 апреля 2021, 03:23
Мошенники собирают деньги от имени монахинь Среднеуральского женского монастыря, тем самым дискредитируя изгнанных сестер и братьев Среднеуральского женского монастыря.

О мошенниках, орудующих от имени монахинь, заявили защитники экс-схимонаха Сергия Романова, пишет Е1. Они отметили, что ни монастырь, ни его насельники не открывали сборы денежных средств.

По их словам, цель у злоумышленников одна — подорвать авторитет Среднеуральского женского монастыря.

С неизвестных номеров приходят СМС-рассылки, приглашающие посетить службу в Среднеуральском женском монастыре. Ответственно заявляем, что за организацией подобных рассылок стоят провокаторы, желающие обострить и так сложную ситуацию, прокомментировали защитники изданию.

В данный момент монастырь закрыт, въезд в него охраняют силовики. В течение лета монастырю предстоит пройти несколько экспертиз соответствия построек, находящихся на территории, нормам безопасности.

Напомним, 14 апреля силовики нагрянули в Среднеуральский монастырь. Операция силовых структур была связана с вынесением Верхнепышминского городского суда, который решил признать Среднеуральский женский монастырь непригодным для проживания людей.

#Общество#Мошенники#Среднеуральский женский монастырь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика