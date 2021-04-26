Пасхальный крестный ход отменен в Нижнем Тагиле

Posted 26 апреля 2021, 08:21
Published 26 апреля 2021, 08:21
Modified 29 ноября, 17:46
Updated 29 ноября, 17:46
В связи с непростой обстановкой, связанной с коронавирусом, городских крестных ходов не будет. Мы внимательно следим за ситуацией и выполняем рекомендации минздрава Свердловской области, рассказал редакции TagilCity.ru пресс-секретарь нижнетагильской епархии Дмитрий Пронин.
Он отметил, что богослужения в храмах нижнетагильской епархии до сих пор проходят с применением ограничительных мер: разметка, масочный режим, обработка рук антисептиком. К прихожанам, которые хотят присутствовать на богослужении, но плохо себя чувствуют и находятся дома, выезжают священнослужители.
На Пасху богослужения пройдут во всех храмах Нижнего Тагила с 1 на 2 мая. Где-то службы начнутся, в 23.30, а где-то ровно в полночь. В Свято-Троицком кафедральном соборе службу возглавит епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, добавил Пронин.
Напомним, в Екатеринбурге также отменен пасхальный крестный ход из-за COVID-19. Вместо крестного хода, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений пригласил 1 мая прихожан в Храм на Крови на вечерню в 16.00.