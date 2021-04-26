tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 апреля 2021, 08:21

Published 26 апреля 2021, 08:21

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Пасхальный крестный ход отменен в Нижнем Тагиле

26 апреля 2021, 08:21
Крестный ход на Пасху будет отменен в тагильских храмах. Причиной стала пандемия коронавируса.

В связи с непростой обстановкой, связанной с коронавирусом, городских крестных ходов не будет. Мы внимательно следим за ситуацией и выполняем рекомендации минздрава Свердловской области, рассказал редакции TagilCity.ru пресс-секретарь нижнетагильской епархии Дмитрий Пронин.

Он отметил, что богослужения в храмах нижнетагильской епархии до сих пор проходят с применением ограничительных мер: разметка, масочный режим, обработка рук антисептиком. К прихожанам, которые хотят присутствовать на богослужении, но плохо себя чувствуют и находятся дома, выезжают священнослужители.

На Пасху богослужения пройдут во всех храмах Нижнего Тагила с 1 на 2 мая. Где-то службы начнутся, в 23.30, а где-то ровно в полночь. В Свято-Троицком кафедральном соборе службу возглавит епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, добавил Пронин.

Напомним, в Екатеринбурге также отменен пасхальный крестный ход из-за COVID-19. Вместо крестного хода, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений пригласил 1 мая прихожан в Храм на Крови на вечерню в 16.00.

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле из-за коронавируса в Крещение не состоится крестный ходВ екатеринбургских храмах споют ежегодную Похвалу Божией Матери
#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Крестный ход#Пасха#Отмена
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика