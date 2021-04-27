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Posted 27 апреля 2021, 10:58

Published 27 апреля 2021, 10:58

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Из-за строительства путепровода на подъезде к Нижнему Тагилу образовалась пробка

27 апреля 2021, 10:58
Из-за строительства путепровода на подъезде к Нижнему Тагилу со стороны Екатеринбурга 27 апреля образовалась пробка.

Движение на выезде из Нижнего Тагила в сторону Екатеринбурга затруднено из-за работ по возведению моста через городской пруд. С понедельника на участке Свердловского шоссе за торгово-развлекательным центром DEPO идет монтаж балок центрального пролета путепровода.

Как отметили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, работы рассчитаны на 48 часов.

В данный момент на этом участке оживленной автодороги работает временный пост ГИБДД, инспекторы регулируют движение автомобилей.

Напомним, глава города Владислав Пинаев на своей странице в Instagram рассказал о ходе строительства моста через Нижнетагильский пруд. Он отметил, что строится на самом деле не один, а три моста.

#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Авто#Мост#Серовская трасса#Пробка#Дороги#Строительство моста
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