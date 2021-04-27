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Posted 27 апреля 2021, 10:23

Published 27 апреля 2021, 10:23

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

О работе больниц в майские «каникулы» сообщили в свердловском Минздраве

27 апреля 2021, 10:23
Свердловским Минздравом определен порядок работы больниц и поликлиник в майские выходные.

Медицинские организации обязаны обеспечить плановую помощь с 4 по 7 мая, как амбулаторную, так и стационарную, сообщает Znak.

Круглосуточное дежурство ответственных лиц и руководителей будет организовано в больницах области. В поликлиниках в майские праздничные дни окажут первичную и неотложную медико-санитарную помощь.

В полном объеме будет вестись прием в травмпунктах. Кроме этого, медицинские работники подготовятся к работе в случае чрезвычайных ситуаций.

Напомним, Президент России Владимир Путин объявил, что дни с 1 по 11 мая будут нерабочими.

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#Общество#Нижний Тагил#Медицинские учреждения#Работы#Режим
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