Сожженный ветеран и строительство моста. Итоги дня в Свердловской области

90-летнего ветерана из Режа убили и сожгли злоумышленники. Погибший был общественным деятелем. Подозреваемый задержан, но родственники уверены, что он действовал не один, а убийц было трое. Трагедия произошла в конце февраля 2021 года, накануне пенсионер забыл запереть дверь в квартиру, к нему пробрались соседи и украли деньги. Дедушка написал заявление в полицию, подозреваемого задержали, а потом отпустили. На следующий день ветеран был найден мертвым, при этом преступники пытались сжечь его тело. Уголовные дела заведены по статьям «убийство», «нарушение неприкосновенности жилища» и «кража». Проводятся различные экспертизы.