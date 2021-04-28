tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 апреля 2021, 12:07

Published 28 апреля 2021, 12:07

Modified 29 ноября, 17:41

Updated 29 ноября, 17:41

Прокуратура: Tele2 устранил нарушения. Но сотовая вышка в тагильском дворе осталась

28 апреля 2021, 12:07
Административное правонарушение устранено представителями компании Tele2 после внесенного в адрес организации представления прокуратурой в Нижнем Тагиле. Ранее вышка сотового оператора была установлена, частично занимая территорию соседнего жилого дома.

Часть ограждения сотовой вышки Tele2 была расположена на территории земельного участка, который находится по улице Зари, 42. Согласия жильцов на размещение данного объекта у компании не было.

Жильцы домов обратились в администрацию Нижнего Тагила, откуда информация была перенаправлена в прокуратуру Дзержинского района. По словам местных жителей, сооружение до сих пор стоит на месте. В Дзержинской районной прокуратуре заявили, что компанией были приняты соответствующие меры по устранению административного правонарушения.

В соответствии с инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приемы граждан в органах прокуратуры сообщаю, что представление прокуратуры района, внесенное в адрес ООО «T2 Мобайл», рассмотрено. Обществом приняты меры по устранению нарушений,сообщил редакции TagilCity.ru прокурор Дзержинского района Сергей Гармаш.

Однако местные жители сообщают редакции, что вышка как и прежде стоит в их дворе: вероятно, собственник конструкции просто перенес ограждение с территории дома.

Компания Tele2 незаконно захватила землю жилого дома в Нижнем Тагиле под свою вышку
Узнать подробнее

Ранее в редакцию TagilCity.ru пожаловались жители домов № 36, № 42 и № 44 по улице Зари. При сборке конструкции с жильцами никто не согласовал размещение вышки, а мэрия подтвердила факт административного правонарушения.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Прокуратура#Административное правонарушение#Правонарушение#Tele2
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика