Прокуратура: Tele2 устранил нарушения. Но сотовая вышка в тагильском дворе осталась

Posted 28 апреля 2021, 12:07
Published 28 апреля 2021, 12:07
Modified 29 ноября, 17:41
Updated 29 ноября, 17:41
Часть ограждения сотовой вышки Tele2 была расположена на территории земельного участка, который находится по улице Зари, 42. Согласия жильцов на размещение данного объекта у компании не было.
Жильцы домов обратились в администрацию Нижнего Тагила, откуда информация была перенаправлена в прокуратуру Дзержинского района. По словам местных жителей, сооружение до сих пор стоит на месте. В Дзержинской районной прокуратуре заявили, что компанией были приняты соответствующие меры по устранению административного правонарушения.
В соответствии с инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приемы граждан в органах прокуратуры сообщаю, что представление прокуратуры района, внесенное в адрес ООО «T2 Мобайл», рассмотрено. Обществом приняты меры по устранению нарушений,сообщил редакции TagilCity.ru прокурор Дзержинского района Сергей Гармаш.
Однако местные жители сообщают редакции, что вышка как и прежде стоит в их дворе: вероятно, собственник конструкции просто перенес ограждение с территории дома.
Ранее в редакцию TagilCity.ru пожаловались жители домов № 36, № 42 и № 44 по улице Зари. При сборке конструкции с жильцами никто не согласовал размещение вышки, а мэрия подтвердила факт административного правонарушения.