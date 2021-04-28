Тело мужчины обнаружено недалеко от остановки в Екатеринбурге

Posted 28 апреля 2021, 07:05
Published 28 апреля 2021, 07:05
Modified 29 ноября, 17:47
Updated 29 ноября, 17:47
Мертвого мужчину обнаружили около 7 утра прохожие, которые сообщили о страшной находке в дежурную часть полиции.
Личность мужчины сотрудниками полиции установлена оперативно: это местный житель, гражданин Галимьянов, 1957 года рождения. Его личные вещи были не тронуты, поэтому версия ограбления исключается. По одной из предполагаемых версий, у скончавшегося мог оторваться тромб, прокомментировал инцидент глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
В данный момент в СКР проводится доследственная проверка, в рамках которой следователем проведен осмотр места происшествия, а тело мужчины направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти. Также принимаются меры к установлению и опросу очевидцев происшествия.
Согласно предварительным данным проверки, смерть мужчины не носит криминального характера (предположительно, мужчина мог скончаться из-за проблем с сердцем), отметили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Напомним, 27 апреля на берегу реки Исеть в Екатеринбурге обнаружено тело молодого человека в хорошей одежде и с дорогим телефоном в руках. Его обнаружила прохожая во время прогулки.