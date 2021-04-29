Александр Брыксин: биография депутата

Posted 29 апреля 2021,, 12:52
Published 29 апреля 2021,, 12:52
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Updated Сегодня, 15:56
Ранние годы
Брыксин родился в Кемерове 20 января 1967 года. Учился в школе №65, занимался в секции борьбы, со временем увлечение переросло в профессиональную спортивную деятельность.
С 1984 года получал высшее образование в Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности (КемТИПП) по специальности «техника и физика низких температур». Дважды пришлось прерывать обучение: в 1985 году из-за призыва на срочную военную службу в ВС СССР (до 1987-го), в 1991-м — из-за активного развития спортивной карьеры. Диплом КемТИПП Александр Юрьевич защитил в 1996 году. Позднее он успешно окончил Международную академию бизнеса.
К середине 1990-х Александр Брыксин уже получил звание мастера спорта по борьбе и вошел в состав сборной страны. Спорт в этот период был основным источником дохода.
В 1996-м, окончив вуз, Александр Юрьевич переехал из Кемерова в Москву и начал работать в бизнес-структурах. До 2007 года он был представителем ООО «Росконтракт». Профиль работы компании — поставки продукции кемеровского химического комбината «Азот» в разные регионы страны (предприятие производит азотные удобрения и аммиачную селитру для применения в промышленности и сельском хозяйстве). Параллельно работал над собственными бизнес-проектами.
В 2006-м Брыксин и его партнеры стали владельцами ЗАО «Курскрезинотехника». Совместными усилиями они занялись модернизацией завода. В 2010-м Александра Юрьевича назначили на должность заместителя гендиректора ЗАО по инвестициям, но уже через год он оставил пост ради политической работы.
В нижней палате парламента Брыксин Александр Юрьевич работает с декабря 2011 года. Через пять лет он вновь прошел в Государственную Думу РФ по итогам голосования как представитель региональной группы, в которую входят Курская, Орловская и Белгородская области.
Работал в составе комитета ГД по бюджету и налогам, а также комитета по вопросам собственности. В новом созыве является членом комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Также возглавляет экспертно-консультативный совет «Единой России» по совершенствованию законодательства в сфере спорта, физической культуры и развития внутреннего туризма.
За годы работы депутат принял участие в разработке 77 законопроектов, а также поправок к ним. Имеет ряд государственных наград: в частности, удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетного знака и грамоты ГД РФ.
Александр Брыксин поддерживает воспитанников детских домов, многодетные и малообеспеченные семьи, людей с инвалидностью, пенсионеров, спортсменов и ветеранов. Содействует строительству и реконструкции спортобъектов, обеспечивает секции инвентарем, транспортом и экипировкой, финансирует проведение турниров и соревнований.