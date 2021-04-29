Александр Брыксин: биография депутата

В 1996-м, окончив вуз, Александр Юрьевич переехал из Кемерова в Москву и начал работать в бизнес-структурах. До 2007 года он был представителем ООО «Росконтракт». Профиль работы компании — поставки продукции кемеровского химического комбината «Азот» в разные регионы страны (предприятие производит азотные удобрения и аммиачную селитру для применения в промышленности и сельском хозяйстве). Параллельно работал над собственными бизнес-проектами.